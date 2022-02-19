ليبيا – علم المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دفعة من المرتزقة السوريين حزموا أمتعتهم تمهيدًا لنقلهم إلى ليبيا في رحلة ارتزاق جديدة لهم.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، انطلق نحو 150 عنصرًا من لواء “محمد الفاتح” التابع لما يسمى “الجيش الوطني” باتجاه تركيا عبر معبر حوار كلس في ريف حلب الشمالي، حيث سيتم نقلهم إلى ليبيا بعد عودة ذات الرقم من المرتزقة من الأراضي الليبية إلى تركيا ومن ثم سوريا.

وأشار المرصد السوري إلى أن المرتزقة المقرر خروجهم الخميس الماضي إلى ليبيا سيتقاضون مرتبات شهرية، بمقدار 300 دولار أمريكي يقبضها المرتزق في ليبيا، أو ما يعادل المبلغ بالليرة التركية أي 4000 ليرة تركية، تقبض في عفرين عبر شخص وكيل، فيما تخصم المصاريف الشخصية من تلك المرتبات.