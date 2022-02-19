ليبيا – هنأ رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الليبي الشعب الليبي بالذكرى 11 لثورة الـ 17 من فبراير،قائلاً:” هذه الثورة المجيدة لم تكن حدثًا تاريخيًا فقط بل كانت عملاً جاء لأهداف سامية من أجل عزة الشعب الليبي وكرامته.

المشري وفي كلمة له الخميس تابعتها صحيفة المرصد أضاف :”هذه الثورة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء الدولة المدنية التي أساسها القانون والمساواة”.

وتابع :”هذه الثورة ينتمي إليها كل من آمن بأهدافها ومبادئها وثبت على ذلك حتى وإن لم يشارك في حدثها، ويخرج منه كل من انتكس وعاد عن أهدافها ومبادئها حتى وإن شارك فيها”.

ودعا المشري الجميع لأن يكون أبناء فبراير أبناء دولة الحق والقانون، والمساواة المبنية على احترام الرأي الآخر وقبول الجميع.

وأردف:” نستحضر الدماء الزكية الطاهرة التي قُدمت من قبل الشباب الأبطال لتعبيد طريق الحرية للشعب الليبي ونستحضر التضحيات وصمود الثوار على مراحل محتلفة أمام محاولات النكوص على الثورة والاستيلاء عليها من جهات أخرى،ونحي أيضًا نضال الوطنيين من أبناء الشعب العزيز فلهم منا عظيم العرفان”.

وواصل كلمته :”ملتزمون بالوفاء لهذه التضحيات وتحقيق الأهداف التي ضحوا لأجلها ،فكل هذه التضحيات جاءت لتحقيق الحرية المنشودة،واتاحة الفرصة لتشكيل مستقبل أفضل وتأسيس دولة نفتخر بالانتماء لها ،دولة مبنية على العدالة من أجل الإزدهار والإرتقاء والنماء،أن الوفاء يستلزم شحذ الهمم للحفاظ على المبادئ وعدم المساومة على وحدة تراب الوطن وحرمة الدم الليبي والاستماع لآراء المخالفين ونبذ العنف والاستماع للغة العقل ونداء الحكمة من أجل استكمال الخطى في حمى الوطن ،في وطن أمن ومزدهر”.

المشري اختتم :” ما من طريق للوصول إلى بر الأمان إلا بإنهاء المراحل الانتقالية بدستور دائم للبلاد وتجديد الشرعية لكل الأجسام عبر اقامة انتخابات حرة نزيهة وعلى أسسس دستوريةوقانونية متينة وأن المصالحة الوطنية الشاملة القائمة على تقصي الحقائق ،ورد المظالم ،وإيفاء الحقوق وجبر الضرر والصلح هدف أساس وواجب وطني لانهاء المحن واستقرار البلاد والحفاط على وحدته”.