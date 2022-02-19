المغرب – أعلنت الحكومة المغربية، الجمعة، أن صادرات المنتجات البحرية “سجلت سنة 2021 رقم معاملات قياسي بلغ 24,2 مليار درهم” حوالي 2,42 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال البيان إن “صادرات المنتجات البحرية بلغت ما مجموعه 778 ألف طن برقم معاملات يبلغ 24,2 مليار درهم (+15 في المئة)، محققة بذلك معدلا قياسيا جديدا من حيث القيمة”.

وعزت الوزارة ارتفاع القيمة إلى “تحسن رقم معاملات الرخويات المجمدة بنسبة 53 في المئة، مشكلة 40 في المئة من إجمالي رقم معاملات صادرات 2021، بما في ذلك الأخطبوط المجمد الذي حقق زائد 66 في المئة إثر ارتفاع حجم الشحنة المنقولة للأخير بـ9 في المئة، وزيادة متوسط سعره بـ51 في المئة”.

وأشارت إلى أنها “سجلت انخفاض صادرات المنتجات البحرية بشكل طفيف بنسبة 4 في المئة، وأرجعت ذلك أساسا إلى انخفاض دقيق السمك بنسبة 25 في المئة، والسردين المعلب بنسبة 18 في المئة، وكذا السردين المجمد بنسبة 14 في المئة، والتي تمثل 53 في المئة من إجمالي حجم الصادرات خلال 2021”.

واعتبرت الوزارة، أن “تحقيق هذه الحصيلة الإيجابية تم في سياق غير مستقر تطبعه تداعيات أزمة كوفيد-19″، مؤكدة أن قطاع الصيد البحري “أظهر صموده ومرونته بفضل التنسيق المستمر وتعبئة جميع الأطراف المعنية”.

الأناضول