ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الجمعة، على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية، رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، لاستعراض مخرجات القمة، وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

سعيد أشاد بحسب المكتب الاعلامي للمنفي بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة ترضي جميع الأطراف.

بدوره أشاد المنفي، بالعلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وتونس، مرحباً بمواقفها الداعمة للشعب الليبي خلال السنوات الماضية.

وتم التأكيد على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عن طريق الوزارات المعنية، وضرورة حفظ وتأمين الحدود بين البلدين، باعتبار استقرار وأمن ليبيا، هو استقرار لأمن تونس.