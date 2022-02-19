انخفاض أسعار النفط إثر أنباء إيجابية عن المباحثات حول الاتفاق الإيراني النووي

انخفاض أسعار النفط إثر أنباء إيجابية عن المباحثات حول الاتفاق الإيراني النووي

إيران – تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات امس في ظل مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، الأمر الذي يشير إلى قرب عودة النفط الإيراني إلى الأسواق.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.41% إلى 92.34 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.35% إلى 93.53 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

كذلك أظهرت بيانات أمريكية أمس ارتفاعا مفاجئا في مخزونات النفط الخام الأمريكية، ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن مخزونات الخام زادت بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 411.5 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 11 فبراير الجاري.

المصدر: RT + بلومبرغ