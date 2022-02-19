ليبيا – عقد الملتقى الليبي الإماراتي الأول لرجال وسيدات الأعمال في دبي أمس الجمعة والذي أعلن من خلاله عن تأسيس (المركز التجاري الليبي الاماراتي لخدمات سيدات ورجال الاعمال والتنمية).

وأفادت القنصلية الليبية بأنه من أهم أهداف الملتقى المساعدة على خلق بيئة عمل مشتركة بين رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين والمساهمة في بناء الوطن من خلال مشاريع التنمية المشتركة وخلق فرص أكبر للعمل والابتكار والاستثمار للشباب مما يدفع بالاقتصاد الوطني نحو المزيد من التقدم والتنمية والازدهار.

وعقد الملتقى بحضور محمد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا وابراهيم الشقف قنصل عام دولة ليبيا بدبي وعدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال والمستثمرين في كل من دولتي ليبيا والإمارات.

كما شارك في الاجتماع عدد من الشركات والوكالات العالمية الموجودة في الدولة، وعلى هامش فعاليات الملتقى تم عقد لقاء بين كل من ابراهيم الشقف القنصل العام ومحمد الشامسي سفير الإمارات لدى ليبيا وناقشا كيفية تذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه رجال الأعمال بين البلدين والعمل على حلها وتوفير السبل لتيسير إيجاد أرضية خصبة للتعاون المتثمر في جميع المجالات بين المستثمرين في البلدين.