سويسرا – أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في بيان لها امس الجمعة تجريد بريطانيا من ميداليتها الفضية في سباق التتابع 4 مرات 100 م في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.

ويأتي قرار (كاس) على خلفية ثبوت حالة منشطات للعداء تشيجيندو أوجاه “سي دجاي”.

وكشفت العينات المأخوذة من أوجاه وجود مادتين محظورتين أوستاريان وأس-23، تستخدمان بشكل عام لزيادة كتلة العضلات، بعد انتهاء السباق في 6 أغسطس الماضي.

وأحرزت إيطاليا الذهبية، فيما من المتوقع بعد قرار المحكمة أن تحصل كندا صاحبة المركز الثالث، على الميدالية الفضية، فيما ستنال الصين(الرابعة) الميدالية البرونزية.

وجاء في بيان صادر عن قسم مكافحة المنشطات في محكمة التحكيم الرياضية: “يعاقب أوجاه بحرمانه من نتائجه في نهائي سباق التتابع 4 مرات 100 م… إلى جانب تجريده من الميداليات والشهادات والنقاط والجوائز”.

من ناحيته، أكد أوجاه في بيان قبوله القرار “بحزن” لكنه زعم أنه “تناول مكملا ملوثا عن غير قصد”.

واعتذر العداء البالغ 27 عاما لزملائه في المنتخب، الثلاثي زارنيل هيوز ونثانيل ميتشل-بلايك وريتشارد كيلتي.

وأضاف أوجاه: “أود أن أوضح أنني استهلكت عن غير قصد مكملا ملوثا وهذا هو السبب في حدوث انتهاك لقاعدة مكافحة المنشطات في أولمبياد طوكيو”.

وشدد أنه يود الاعتذار: “من زملائي وعائلاتهم والفرق الداعمة عن التأثير الذي أحدثه ذلك عليهم”، مؤكدا أنه يشعر بالأسف “لأن هذا الوضع قد كلف زملائي في الفريق الميداليات التي عملوا بجد ووقت طويل من أجلها، والتي استحقوها بشدة. وهذا شيء سأندم عليه لبقية حياتي”.

المصدر: أ ف ب