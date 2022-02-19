بمشاركة عربية.. انطلاق سباق الهجن السودانية في كسلا

السودان – أعلنت حكومة ولاية كسلا شرقي السودان، امس انطلاق مسابقات الهجن السودانية بمشاركة عربية.

أفاد بذلك مدير عام الشباب والرياضة في كسلا آدم محمد آدم، ورئيس اللجنة العليا لمهرجان صوت الهجانة مبروك مبارك سليم، في تصريحين منفصلين للأناضول.

وقدرت اللجنة المنظمة للسباق مشاركة أكثر من 500 من الإبل في مضمار التنافس من 2 ـ 6 كيلومترات يومي الجمعة والسبت‎.

وقال آدم: “انطلقت مسابقة الهجن السودانية في مضمار أبو طلحة غرب مدينة كسلا، والتي تستمر إلى يوم السبت بمشاركة من ولايات السودان وحضور دول خليجية وعربية أبرزها الإمارات ومصر”.

وأشار إلى أن “سباق الهجن يحقق فوائد مختلفة على المستوى الرياضي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي”.

وأضاف أن “السودان كانت له مشاركات خارجية في السعودية وقطر ومصر، لكنها توقفت بسبب قرار الحكومة منع تصدير الإبل”.

وفي 22 يوليو/ تموز 2019، أصدرت السلطات قرارا بمنع تصدير إناث المواشي الحية بكل أنواعها (ضأن/ ماعز/ إبل/ أبقار/ أخرى) من كافة المحاجر البيطرية بالسودان.

من جهته دعا سالم عبد الله أحد الفائزين في مسابقة الهجن، حكومة بلاده إلى مراجعة قرارها وقف تصدير الإبل.

وقال للأناضول: “نطلب من الحكومة أن تلغي قرار منع تصدير الإبل وتسمح لنا بالمشاركة في المسابقات الخارجية”.

وأضاف عبد الله والفرح بادٍ على وجهه بعد فوز ناقته: “لقد فازت (الشامخة) في مسابقة اليوم بمضمار السباق في أبو طلحة لمسافة 4 كيلومترات وحققت جائزة عبارة عن سيف”.

واعتبر أن “مسابقة الهجن هي هوايتنا وتراث آبائنا وأجدادنا”.

ويشتكي منظمو سباق الهجانة في السودان من قرار الحكومة وقف تصدير إناث الحيوانات بما فيها الإبل، معتبرين أن تأثيره انعكس سلبياً على مشاركتهم الخارجية‎.

من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا لمهرجان صوت الهجانة الأول (شعبية) مبروك مبارك سليم، أن المهرجان يهدف إلى نشر رياضة الهجن باعتبارها تُراثاً سودانياً أصيلا توارثته الأجيال.

وأردف: “نهدف لعكس قضايا الهجن للرأي العام والمسؤولين بالدولة، بجانب تشجيع الحكومة على الاهتمام بالهجن وتحويله إلى مورد اقتصادي”.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الثروة الحيوانية ومعهد الإحصاء، بلغ عدد الماشية في السودان قرابة 72 مليون رأس من الأغنام والماعز، و5 ملايين من الإبل، و40 مليونا من الأبقار.

الأناضول