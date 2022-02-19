القاهرة – بحث رؤساء برلمانات العراق ، والكويت ، وعدد اخر، امس الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر السفارة العراقية لدى العاصمة المصرية القاهرة امس الجمعة، على هامش المؤتمر الـ32 لاتحاد البرلماني العربي، وفق بيان عن مكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وذكر البيان، أن “اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية وفي المنطقة، ودرى خلاله التأكيد على ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف في المحافل العربية والإسلامية والدولية”.

وتشهد المنطقة توتراً أمنياً خصوصا بين إيران والولايات المتحدة، عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في بغداد بقصف جوي أمريكي مطلع 2020.

وعلى أثرها ردت إيران بقصف بالصواريخ البالستية لقاعدة “عين الأسد” الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم مئات الجنود الأمريكيين.

الأناضول