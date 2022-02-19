رجل أعمال ألماني: روسيا لن تهجم على أوكرانيا لأن ذلك يتناقض مع هدفها لوقف توسع الناتو شرقا

رجل أعمال ألماني: روسيا لن تهجم على أوكرانيا لأن ذلك يتناقض مع هدفها لوقف توسع الناتو شرقا

ألمانيا – أعلن كلاوس مانغولد، رئيس مجلس المدراء لشركة “Knorr-Bremse” الألمانية أن روسيا لا تنوي الهجوم على أوكرانيا، إذ أن ذلك يتناقض مع هدفها المتمثل في وقف توسع حلف الناتو شرقا.

وقال مانغولد في حديثه لصحيفة “Handelsblatt” الألمانية: “يريد بوتين وقف توسع الناتو شرقا وتحقيق عقد مؤتمر كبير حول سياسة الأمن في أوروبا. ولن يؤدي الهجوم إلى شيء إلا إلى تدهور الأوضاع. إذا لم تثق بالنوايا الحسنة للرئيس الروسي، فيجب أن تثق ببراغماتيته”.

وشدد على أن المواطنين الروس يعارضون شن حرب على أوكرانيا، مشيرا إلى أن فلاديمير بوتين مضطر لأخذ رأيهم بعين الاعتبار.

وفي تعليقه على احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا قال مانغولد إنه لا معنى لها، موضحا: “إن العقوبات التي فرضت على روسيا بعد (انضمام) القرم عززت روسيا، إذا تمكنت من استبدال الواردات بسلعها الخاصة وتحديث قطاعات كاملة من الاقتصاد”.

هذا وأيد كلاوس مانغولد تنفيذ مشروع الغاز الروسي “السيل الشمالي-2″، لأنه “يستجيب لزيادة الطلب على الغاز في ألمانيا وأوروبا كلها”. وعبر عن اعتقاده بأن منع تنفيذ هذا المشروع “سيكون قرار مسيسا، وسيؤدي إلى تداعيات لا يمكن التنبؤ بها”.

المصدر: تاس