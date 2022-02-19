روسيا تتغلب على السويد وتواجه فنلندا في نهائي مسابقة هوكي الجليد في أولمبياد “بكين 2022”

روسيا تتغلب على السويد وتواجه فنلندا في نهائي مسابقة هوكي الجليد في أولمبياد “بكين 2022”

بكين – تغلب المنتخب الروسي على نظيره السويدي بضربات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بنصف نهائي مسابقة هوكي الجليد في أولمبياد بكين.

وافتتح المنتخب الروسي النتيجة عن طريق أنطون سليبيشوف في بداية الشوط الثاني، وعادل للمنتخب السويدي أنطون لاندير في الشوط الثالث، لتنتهي الأشواط الثلاثة بالتعادل 1-1، ويلجأ الفريقان لوقت إضافي لم يسفر عن أي جديد، ليحتكما لضربات الترجيح التي حسمها المنتخب الروسي بنتيجة 3-2.

وستواجه روسيا في النهائي بعد غد الأحد فنلندا التي تغلبت في وقت سابق اليوم على سلوفاكيا بنتيجة 2-0.

في المقابل، سيتنافس المنتخبان السويدي والسلوفاكي على المركز الثالث والميدالية البرونزية غدا السبت.

يذكر أن المنتخب الروسي لهوكي الجليد توج بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الشتوي الماضي في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية عام 2018 بعد تغلبه في النهائي على المنتخب الألماني.

المصدر: rsport.ria.ru