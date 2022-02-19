زيلينسكي يغادر إلى ميونيخ وسط التصعيد في دونباس وكييف تؤكد أن “الوضع في الشرق تحت السيطرة التامة”

زيلينسكي يغادر إلى ميونيخ وسط التصعيد في دونباس وكييف تؤكد أن “الوضع في الشرق تحت السيطرة التامة”

أوكرانيا – أكد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه سيغادر اليوم السبت إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسط التصعيد الحاد في منطقة دونباس بجنوب شرق بلده.

وأكد مكتب الرئيس الأوكراني في بيان له أن زيلينسكي سيلتقي خلال هذه الرحلة الوجيزة كلا من المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات المالية الدولية و”شركاء وأصدقاء آخرين لأوكرانيا”.

وأشار البيان إلى أن زيارة زيلينسكي إلى ميونيخ من المتوقع أن تتوج بإبرام اتفاقات على تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والمالية إلى كييف بغية “زيادة قدرة أوكرانيا على الصمود”، مضيفا أن الرئيس سيعود إلى كييف في نهاية اليوم.

وذكر البيان أن “الاستخبارات الأوكرانية تحلل الوضع عند خطوط التماس في منطقة دونباس وفي شبه جزيرة القرم وقرب حدود أوكرانيا، وتتبادل بياناتها مع الشركاء، خصوصا فيما يخص تنقلات القوات الروسية قرب حدود البلاد”.

وجاء في البيان: “الوضع في شرق البلاد تحت السيطرة التامة لقوات الأمن والدفاع الأوكرانية”.

ويأتي هذا الكلام في وقت أعلنت فيه جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا بجنوب شرق أوكرانيا التعبئة العامة وبدء إجلاء مواطنيهما المدنيين إلى روسيا، محذرتين من أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع النطاق في دونباس.

وتتبادل حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في الأيام الأخيرة اتهامات بمخالفة اتفاقيات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع استمرار كبار المسؤولين الغربيين في الحديث عن تخطيط روسيا لـ”غزو أوكرانيا”، على الرغم من نفي موسكو ذلك مرارا وتكرارا وإعلانها عن بدء انسحاب قواتها من الحدود بعد انتهاء التدريبات العسكرية.

المصدر: RT