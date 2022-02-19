روسيا – اقترب سعر برميل النفط الروسي المخصص للتصدير “يورالس” (Urals) خلال تعاملات اليوم من مستوى 100 دولار للبرميل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “تاس” نقلا عن بيانات وكالة “أرغوس”.

وذكرت وكالة الأسعار الدولية “أرغوس” أن سعر برميل النفط الروسي من ماركة “يورالس” (Urals) للتسليم في منطقة البحر الأبيض المتوسط بلغ اليوم 99.14 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.

وللمقارنة فإن سعر برميل النفط الروسي من هذه الماركة بلغ أمس الأربعاء 96.49 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.

وفي أسواق النفط، تم تداول عقود مزيج “برنت” العالمي عند مستوى 93.5 دولار للبرميل، وقد ارتفعت أسعار النفط منذ بداية العام بأكثر من 20%.

المصدر: تاس