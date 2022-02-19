ليبيا – قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش إن هجوم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على الإخوان يعكس إدراك الرجل لفقدانه مناصرين في كل من مجلسي النواب والدولة، خاصةً في ظل اعتبار خالد المشري، وبعض أعضاء المجلس محسوبين على الإخوان.

شمبش وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الجمعة اتفق مع الرأي القائل بأن التحالفات السياسية تغيرت.

ورأى أن مجلس الدولة بات متقاربًا بشكل أكبر مع مجلس النواب، خاصةً بعد التوافق على قضية الاستفتاء على الدستور، ولذا شرع الدبيبة في مهاجمة كل من اعتبره خارجًا على دائرة التحالف أو التوافق معه، ووصف الأمر بتحالف العسكر والإخوان، معتبرًا أن تقارب المجلسين قد يقود البلاد لمرحلة أكثر استقرارًا.