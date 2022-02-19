ليبيا – رأى وزير الداخلية السابق، عاشور شويل أنه ما زالت أمام ليبيا فرصة لإجهاض أي مخططات لداعش إذا ما تم احترام قرار مجلس النواب المتعلق بتكليف فتحي باشاآغا بتشكيل الحكومة الجديدة.

شوايل وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية” أوضح بأن هناك تخوفات من الانشغال ببروز حكومتين -في حال واصل عبد الحميد الدبيبة رفض تسليم السلطة- مقابل إهمال مكافحة الإرهاب، ما سينتج عنه نظام سياسي هش ستستغله التنظيمات المتطرفة لتوسيع رقعة وجودها انطلاقا من الجنوب الذي يمثل بوابة لتنقل الإرهابيين ونشاط الجريمة المنظمة وتجارة السلاح والبشر.

وحذر شويل من تكرار تجربة الانقسام الحكومي على اعتبار أن التنظيمات المتطرفة تستغل هشاشة النظم السياسية والأمنية لتنتشر، مشيرًا في السياق إلى أن تنظيم القاعدة ظهر في درنة إثر سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، واشتد عوده في سرت عندما انقسم النظام السياسي والأمني بين القطب الغربي والقطب الشرقي في الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2016.

ودعا شوايل إلى الالتفاف حول حكومة باشاآغا التي جاءت من رحم اتفاق ليبي ليبي.

كما دعا إلى العمل على توحيد المؤسسة العسكرية حتى يتسنى لها تجفيف منابع الإرهاب، وتحول بذلك دون سقوط ليبيا مجددا بين أيدي التنظيمات المتطرفة انطلاقا من الصحراء نحو بقية المدن الليبية.