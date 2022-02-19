ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن ما وصفها بـ “ثورة فبراير” هي “ثورة التكبير” التي انطلقت سلمية وعفوية وأراد الله أن تكون درس للبشرية وليس لليبيين فقط.

عبد العزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني: “هؤلاء الذين أسقطوا نظام معمر القذافي هل يصعب عليهم عقيلة صالح الذي يتكلم اليوم عن فبراير الذي لولاها لم يضبح مليونير ويحكم ليبيا!”.

وأكد على أن هذه “الثورة” لم تأتي لتنصيب شخص أو عائلة بل لقيام دولة مدنية رم ما تواجهه من عراقيل ومؤامرات وتشويه حسب زعمه.

وفيما يلي النص الكامل:

ثورة فبراير هي ثورة التكبير، فبراير انطلقت سلمية وعفوية وأراد الله أن تكون درس للبشرية وليس لليبيين فقط، من يعرف القدافي ونظام حكمه لم يكون يتخيل أن يسقط بمظاهرات سلمية انطلقت عفوية وبعد 6 أشهر يترنح النظام الفاسد ويهوي لغيابات الجب بلا رجعة ونهاية ويهوي لجهنم وينتهي الظلم والطغيان وحقب سوداء مظلمة تأخرت فيها ليبيا عشرات السنين وضاعت مليارات وترليونات وفقدنا فيها خيرة الرجال.

عنجهية 42 سنه من النظام الفاسد والذي تعود على قتل الليبيين وبالتالي كانت تضحيات الشعب الليبي عظيمة وفكوا الأسلحة من جنود الطاغوت والظالم المستبد وردوا عليه. تحية لكل الباقين على العهد. أنا أخجل شخصياً من أي جريح.

وتعليقاً على فيديو مظاهرات بنغازي هي كانت سلمية قابلها القذافي بالرصاص، ناس مطلبها الحرية ولكن القذافي كان يرى أن ليبيا وما عليها وما في جوفها لا يسوا شيء بالتالي واجههم بالرصاص. التاريخ موجود والفيديوهات موجودة والقنوات والعالم أصبح قرية صغيرة لا يستطيع أي كاذب أن يزور التاريخ.

غريان كانت تنادي يا سحبان انظمي انظمي بنغازي من لحمي ودمي وهذا تاريخ، سحبان الذي كان بالأسر الآن يقتل الليبيين آمر الكتيبة لأن فبراير خذلها بعض اهلها الذين أفرجوا عن المجرمين بدل أن يحاكمونهم محاكمة عسكرية.

هؤلاء الذين أسقطوا نظام معمر القذافي هل يصعب عليهم عقيلة صالح الذي يتكلم اليوم عن فبراير الذي لولاها لم يضبح مليونير ويحكم ليبيا! كلمة البطل الشيخ الصادق من وسط طرابلس يوم ٢٠ لم يكون أحد يتوقع ان يسقط القذافي لكن الشيخ لم يسكت عن الحق لأن الشهداء كانوا قد سقطوا في بنغازي والبيضاء وطرابلس، كانت تطاردهم.

القذافي عنده مكالمة مع موسى كوسا قال هذا يجب ان تقبضوا عليه وتنهوه “الشيخ الصادق” ليأتي اليوم واحد تافه يتكلم عن الشيخ الصادق. سنبقى نحتفل في فبراير وفاءً للدماء الزكية التي سالت على ثرى الوطن لنعيش هذه اللحظات وحتى يتنسم كل الليبيين واعداء فبراير الحرية.

هذه الثورة لم تأتي لتنصيب شخص او عائلة بل لقيام دولة مدنية بكل العراقيل والمؤامرات والتشويه الذي صاحبها، اليوم هو استفتاء على الثورة وخروج الناس العفوي واليوم والذي بعده! بإذن الله يد بيد دولة العدالة والقانون ولن يهدأ لنا بال ونرجع للخلف حتى نبنيها.