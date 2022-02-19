ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن الخلاف في الرأي مهما كان نوعه سياسيًا أو حزبيًا هو ظاهرة صحية ما دام الخلاف لا يحيطه عنف أو تشدد، خاصة داخل الأجسام التشريعية.

لنقي وفي تصريح خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية الخميس، أوضح أن الآراء متعددة داخل مجلس الدولة بين مؤيد لعبد الحميد الدبيبة وآخر مؤيد لفتحي باشاآغا، وهذا خلاف طبيعي، وعلى الأقلية التسليم بالقرار النهائي في أي موضوع يتم التصويت عليه داخل مجلس الدولة، ويستطيع كل عضو التعبير عن رأيه وفقًا لما يخدم المصلحة العامة.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الدولة لن يخرج عن القرارات النهائية للمجلس حسب العرف البرلماني، وسيعمل على إيجاد أرضية توافقية للخروج من الصراع الذي وصلت إلى قبة المجلس.

واستبعد لنقي وجود حكومتين في ليبيا تتنازعان السلطة كما كان الحال في الماضي بين حكومة فايز السراج وحكومة عبد الله الثني، بسبب التوافقات بين الدول الإقليمية المتدخلة في الشأن السياسي الليبي، والتي أصبحت مقتنعة اليوم بأن الحل يكمن في توافق المتصدرين للمشهد السياسي.

وأضاف: “جميع الدول المهتمة بليبيا تعلم اليوم أنه لا مجال أبدًا للحل العسكري، والمصالح الأمنية والاقتصادية في ليبيا متوقفة على استقرار البلاد على المستوى المؤسساتي والاقتصادي والعسكري”.

ولفت لنقي إلى أن المجتمع الدولي -بما فيه المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا ستيفاني وليامز- لن يخرج عن التوافق المحلي بين مجلسي النواب والدولة والتفاهمات الإقليمية، خاصة بين مصر وتركيا.

لنقي أوضح أن التحشيد العسكري في طرابلس وما جاورها هو من باب إرسال رسائل بإثبات الوجود وعدم الإقصاء، مشيرا إلى أن المظاهرات هي من الحقوق المكتسبة لليبيين منذ ثورة 17 فبراير.