مسؤول أمريكي: العقوبات التي ستفرض على روسيا إذا غزت أوكرانيا ستجعلها دولة “منبوذة”

مسؤول أمريكي: العقوبات التي ستفرض على روسيا إذا غزت أوكرانيا ستجعلها دولة “منبوذة”

واشنطن – أفاد مسؤول أمريكي، مساء الجمعة، بأن العقوبات التي ستفرض على روسيا “إذا غزت أوكرانيا” ستجعلها دولة “منبوذة”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وقال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي، داليب سينغ، للصحافيين إن روسيا “ستصبح دولة منبوذة بالنسبة الى المجتمع الدولي. سيتم عزلها من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من المساهمات التكنولوجية الأكثر تطورا”.

وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا “تمهيدا لشن عملية غزو جديدة” للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: “أ ف ب” + RT