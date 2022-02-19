الصين – حذر مسؤول كبير في البيت الأبيض، مساء الجمعة، الصين من تقديم الدعم لروسيا في حال تعرضها لعقوبات غربية محتملة.

وقال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي، داليب سينغ، للصحفيين إنه إذا قامت الصين بتسهيل الأمور لروسيا في حال تعرضها للعقوبات الغربية، فإنها بذلك ترسل “للعالم إشارة سيئة للغاية”، وسيكون لخطواتها تأثير “عميق” على سمعتها مع أوروبا.

وأكد سنيغ أن الولايات المتحدة “مستعدة” في حال حاولت روسيا استخدام موارد الطاقة وسيلة ضغط.

وأضاف “لقد اتخذنا إجراءات (…) للتنسيق مع أكبر مستهلكي الطاقة ومنتجيها لنضمن أن لدينا إمدادات طاقة متواصلة وأسواق طاقة مستقرة”.

وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا “تمهيدا لشن عملية غزو جديدة” للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وكالات