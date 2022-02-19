ميونخ – بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، العلاقات الثنائية وجملة من القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن والسلام، المنعقد في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وجرى خلال اللقاء “استعراض أوجه العلاقات بين السعودية وهولندا في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق مزيدا من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين”، وفق وكالة “واس” الرسمية.

كما ناقش بن فرحان وهويكسترا، “سُبل دعم كل ما من شأنه أن يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن، كما تبادلا وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية”.

المصدر: “واس”