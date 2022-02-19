الأردن – أكد صالح الخرابشة، وزير الطاقة الأردني، إن مسار أنبوب النفط العراقي النهائي من البصرة إلى العقبة لم يحدد بعد بشكل دقيق.

وأكد، في حديث لوكالة “عمون”، أنه ستتم دراسة مسار الأنبوب في حينه، لافتا إلى أنه في حال مر الأنبوب في أراضي مواطنين ستكون هناك تعويضات ضمن الأنظمة المتبعة.

وأضاف: “يجري حاليا الاتفاق مع الجانب العراقي على الصيغة النهائية للاتفاقية الإطارية بما يتعلق بأنبوب النفط العراقي”، مشيرا إلى أنه “تمت مخاطبة الجانب العراقي ويجري الآن انتظار الرد”.

وأكد، أنه “لا تكاليف مادية على الأردن للمشروع، وسيقوم الجانب العراقي بعد الانتهاء من الاتفاقية الاطارية بالسير بإجراءات طرح العطاءات”.

ونوه بأن القدرة الاستيعابية للمشروع هي نقل مليون برميل نفط يوميا، بهدف التصدير، ولا علاقة له بالاتفاقية الاطارية الموقعة سابقًا بخصوص استيراد الأردن للنفط من العراق بسعر تفضيلي.

المصدر: “عمون”