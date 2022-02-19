اليمن – بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، امس مع نظيريه الفنلندي بيكا هافيستو، والنمساوي إلكساندر شالنبيرغ، جهود إحلال السلام في البلاد التي تشهد حرباً منذ نحو 7 سنوات.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين أجراهما ابن مبارك على هامش الدورة الـ 58 لمؤتمر ميونخ للأمن، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

وانطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الجمعة، ويستمر على مدى 3 أيام، بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة دولية واسعة.

واستعرض بن مبارك مع نظيره الفنلندي، “مسارات عملية السلام في اليمن، والجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والدائم، واستمرار تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية وعرقلتها لكافة جهود السلام” .

وطالب ابن مبارك المجتمع الدولي “بدعم تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية”.

وفي لقاء منفصل، ناقش الوزير اليمني مع نظيره النمساوي آخر المستجدات السياسية والعسكرية باليمن.

وتحدث الوزير عن “استمرار المليشيات الانقلابية الحوثية في عرقلة كافة جهود ومبادرات السلام، من خلال التصعيد العسكري المستمر، وتهديد خطوط الملاحة البحرية بصورة تهدد الأمن والسلم الدوليين والاقتصاد العالمي”، بحسب الوكالة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

الأناضول