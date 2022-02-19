سوريا – توفي صباح اليوم السبت موفق بن محمد حمدي بكداش، صاحب محل البوظة الشامية الشهير في سوق الحميدية بالعاصمة السورية دمشق، والمعروف باسم “بوظة بكداش”.

ونعى مقربون منه اليوم السبت “الحاج موفق” شيخ كار صناعة البوظة في سوريا، وشيخ تجار الحميدية، وقالوا إنه توفي مع ساعات الصباح.

ويعد محل “بوظة بكداش” الذي يقع في سوق الحميدية بوسط دمشق من المحال التجارية العريقة في سوريا ومقصدا رئيسيا للدمشقيين والسياح الذين كانوا يتوافدون إلى البلاد من دول عربية وغربية، حيث المحل اشتهر بالبوظة العربية التي يصنعها بطريقة مميزة، وذاع صيته في كامل الشرق الأوسط، وقد زاره عدة رؤساء عرب ووفود ومسؤولون كبار من عدة دول عربية وغربية.

ويعود تأسيس محل بكداش لأواخر القرن الـ 18 ميلادي، لصاحبه محمد حمدي بكداش (موفق ابنه) وهو تاريخ الافتتاح، ويحوي المحل العريق على لوحات ملصقة على جدرانه تحكي حكايات دمشق وأهلها، مع صور ملتقطة حديثا لأشهر القادة والملوك والشخصيات السياسية ومشاهير الفن، ليتحول المكان بكل تفاصيله، إلى معلم من معالم المدينة.

وأمام جرن حديدي يقف شاب ممسكا بيده عصا خشبية يهوي بها إلى داخل الجرن، وبعد ضربات متتالية يخرج منه قطعة كبيرة من البوظة، ومن دون تهاون كان يحرص الراحل الحاج موفق بكداش صاحب المحل على الإشراف المباشر على حسن سير الإنتاج اليدوي.

وأصبح أشهر متجر لبيع البوظة في دمشق، ليفتتح بعد انطلاق الحرب في سوريا عدة أفرع في دول الجوار.

المصدر: RT+وسائل إعلام سورية