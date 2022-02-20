أستراليا – اتهم رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد، الصين بارتكاب “عمل ترهيبي”، بعد إعلان حكومته أن سفينة صينية وجهت أشعة ليزر نحو طائرة عسكرية أسترالية.

وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية أن سفينتين تابعتين للبحرية الصينية كانتا تبحران الخميس قبالة الساحل الشمالي لأستراليا عندما وجهت إحداهما أشعة ليزر نحو طائرة استطلاع أسترالية، معتبرة أن ذلك “كان سيعرض أرواحا للخطر”.

وقال موريسون: “لا يمكنني اعتباره سوى أنه عمل ترهيبي”، مشددا على أن الأمر “غير مبرر”.

من جهته ندد وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، بما جرى واعتبره “عملا عدوانيا جدا”، وقال لتلفزيون سكاي نيوز، اليوم الأحد: “أعتقد أن الحكومة الصينية تأمل ألا يتحدث أحد عن أعمال الترهيب العدوانية هذه”.

وبحسب وزارة الدفاع، كانت السفينتان الصينيتان متجهتين شرقا في بحر أرافورا بشمال أستراليا.

ولم ترد السلطات الصينية حتى الآن على الاتهامات الأسترالية هذه.

وكانت كانبيرا اتهمت الصين أيضا عام 2019 بتوجيه أشعة ليزر من الدرجة العسكرية نحو طائرات أسترالية.

المصدر: أ ف ب