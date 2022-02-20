إدارة بايدن: روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي لحظة

إدارة بايدن: روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي لحظة

الولايات المتحدة – أعربت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن اعتقادها بأن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا “في أي لحظة”، مؤكدة أن بايدن سيعقد الأحد اجتماعا لفريقه الأمني لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في بيان أصدرته مساء السبت: “يواصل الرئيس بايدن متابعة تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وفريقه للأمن القومي يبلغه بآخر المعلومات عن الأحداث على الأرض بشكل دوري. لقد أكدوا أن روسيا قد تطلق الهجوم على أوكرانيا في أي لحظة”.

وتابعت بساكي أن بايدن سيعقد الأحد اجتماعا لمجلس الأمن القومي حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

ويأتي هذا التصريح بعد أن قال الرئيس الأمريكي، مساء الجمعة، إن استخبارات الولايات المتحدة أبلغته بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتخذ قراره “لغزو أوكرانيا”، متوقعا أن يتم الهجوم المزعوم خلال “الأيام القريبة”.

وتدعي الدول الأعضاء في الناتو بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا “تمهيدا لشن عملية غزو جديدة” للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: RT