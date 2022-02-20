إيران – أعلن الموقع الإخباري للمفوضية الأوروبية أن التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي في عام 2021 بلغت نحو 5 مليارات يورو، بنمو بلغت نسبته 9% مقارنة بالعام الماضي، بحسب وكالة “تسنيم”.

وألمانيا وإيطاليا وهولندا، هم أكبر شركاء إيران التجاريين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل ألمانيا الصدارة في هذه القائمة بالاستحواذ على 30% من تجارة إيران والاتحاد الأوروبي.

كما شهدت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران في عام 2021 نموا كبيرا بنسبة 29% ووصلت إلى 922 مليون يورو.

(1 يورو = 1.13 دولار)

المصدر: “تسنيم”