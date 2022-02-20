العراق – أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولة تسلل 22 سوريا عبر الحدود في المنطقة المحاذية لمحافظة نينوي بشمال غرب العراق.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن “معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود مجموعة من الأشخاص تسللت من الأراضي السورية باتجاه مدينة الموصل، وعلى إثر ذلك نصبنا كمينا محكما من خلال قوة من اللواء 53 وبمشاركة الاستخبارات”.

وأضافت، أن “القوة نجحت في القبض على المجموعة المكونة من 22 شخصا يحملون الجنسية السورية تسللوا عبر الحدود وكانوا ينوون الدخول الى مدينة الموصل”.

وأشارت الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

المصدر: RT