إنجلترا – ألغت الحكومة البريطانية ما يسمى بـ”التأشيرات الذهبية” للمستثمرين الأجانب الأثرياء، بسبب “مخاوف أمنية”، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في المملكة المتحدة.

وقالت الوزارة إنه “سيتم إغلاق مسار تأشيرة المستثمر من المستوى 1 أمام جميع المتقدمين الجدد من جميع الجنسيات بأثر فوري”، مشيرة إلى أن “بعض الحالات أثارت مخاوف أمنية، بما في ذلك الأشخاص الذين يكتسبون ثرواتهم بطريقة غير مشروعة ويرتبطون بفساد أوسع”.

يذكر أن المؤهلين للحصول على هذه التأشيرة التي تم إطلاقها في عام 2008، يجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن 2 مليون جنيه إسترليني (حوالي مليونين و800 ألف دولار أمريكي) في صناديق استثمار في شركات عاملة مسجلة في المملكة المتحدة ولديها حساب مصرفي في البلاد.

ويمكن للمتقدمين الناجحين العمل أو الدراسة في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى خمس سنوات، والتقدم للاستقرار في الدولة بعد إجراء المزيد من الاستثمارات.

وخضعت هذه التأشيرات الذهبية للمراجعة بسبب المخاوف المتكررة من إمكانية استغلال النظام من جراء عدم إجراء فحوصات خلفية كافية لمقدمي الطلبات.

المصدر: “الإندبندنت”