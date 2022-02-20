ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة باحتفاليتين في الشراكسة والمقاوبة في مدينة مصراتة بالذكرى السنوية لثورة الـ17 من فبراير.

وفي كلمتين منفصلتين خلال الاحتفاليتين تابعتهما صحيفة المرصد، أكد الدبيبة أن ليبيا تمر اليوم في مرحلة مفصلية ومهمة جدا في تاريخها وتاريخ الثورة ومدينة مصراتة، مؤكدًا أن من وصفهم بالأعداء ما زالوا يشقون الصف ويستهدفون المدينة والعمل على تقسيم البلاد والعودة بها إلى الخلف وزمن الحروب.

وأضاف الدبيبة قائلًا: “لايمكن أن نتحارب بعد اليوم ولكن سندافع عن أنفسنا وعائلاتنا وكرامتنا وليبيا لا بد أن تكون واحدة ولا يمكن أن يتم تقسيمها إلى 2 أو 3 أو 4، فهدفنا وهدف 17 فبراير هو الوصول بها إلى الدولة المدنية ونقول لا بد من انتخابات في يونيو المقبل ولا للتمديد ونعم للانتخابات والدولة المدنية”.

واتهم الدبيبة جهات لم يسمها بالسعي للحرب وأن الله سيسقط عنها هذه الحجة، مؤكدًا الشروع في توزيع قطع الأراضي للشباب والاستمرار في مشروع منحة الزواج وتوفير الشقق غير المكتملة لهذه الشريحة وغيرها مع القروض اللازمة لاستكمالها؛ لأن الحكومة دائمًا في خدمة جميع الليبيين حسب تعبيره.

وأضاف الدبيبة: إن الأولوية في الدعم ستكون للجرحى والمبتورين والمعاقين في وقت سيتم فيه توفير التأمين الصحي لكافة الليبيين والبداية كانت من المتقاعدين؛ لأن ليبيا وخيرها لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة المدنية لم تقام حتى الآن بسبب الدسائس والمؤامرات التي تحاول اختراق الثورة منذ قيامها.