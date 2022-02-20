الرياض: نسعى لإيجاد حل في اليمن ووقف إطلاق النار هو الأساس

الرياض: نسعى لإيجاد حل في اليمن ووقف إطلاق النار هو الأساس

ميونيخ – أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الرياض تسعى لإيجاد حل للأزمة اليمنية يبدأ بوقف إطلاق النار، كما أنها مستمرة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

وقال بن فرحان في تصريح خلال جلسة حوارية بمؤتمر ميونيخ للأمن: “نسعى لإيجاد حل للنزاع في اليمن، ومستمرون في دعم حكومة اليمن الشرعية وحماية الأماكن التي تسيطر عليها”.

وأضاف: “نأمل أن يضع الحوثيون مصلحة اليمن قبل مصلحة أي طرف خارجي”، مؤكدا أن “وقف إطلاق النار هو الأساس من أجل حماية المدنيين في اليمن”.

وتابع: “نسعى نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة والتركيز على الاقتصاد”.

المصدر: “أخبار الوطن”