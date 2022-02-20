السعودية: نتطلع إلى جولة جديدة من المحادثات مع إيران

السعودية: نتطلع إلى جولة جديدة من المحادثات مع إيران

السعودية – أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده تتطلع إلى جولة خامسة من المحادثات مع إيران، معربا عن أمله في أن تبدي الأخيرة “رغبة جادة في الحل”.

وقال بن فرحان، خلال مشاركته في جلسة حوار في إطار مؤتمر ميونخ للأمن، امس السبت: “نتطلع إلى الجولة الخامسة من المحادثات مع إيران رغم عدم تحقيق أي تقدم جوهري في الجولات السابقة”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: “”على طهران أن تعدل في أولوياتها بالمنطقة أولا… ونأمل أن تكون لدى إيران رغبة جادة في إيجاد سبيل للحل”.

وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في وقت سابق اليوم، عن استعداد بلاده لاستضافة الجولة القادمة من المحادثات الإيرانية السعودية.

وتعتبر السعودية وإيران أكبر قوتين متنافستين في المنطقة وثمة توتر كبير بين الطرفين في ظل خلافات حادة متعددة، خاصة الحرب في اليمن وهجمات 2 يناير 2016 على سفارة الرياض لدى طهران والقنصلية السعودية في مشهد بعد تنفيذ سلطات المملكة حكم الإعدام بحق 47 شخصا في قضايا إرهاب ومن ضمنهم رجل الدين الشيعي البارز، نمر باقر النمر.

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين طهران والرياض منذ العام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبتهما في تسوية الخلافات.

وأجرت السعودية وإيران العام الماضي 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.

المصدر: وسائل إعلام سعودية