القاهرة تعلق على أثر الأزمة الأوكرانية على الأوضاع في مصر

القاهرة تعلق على أثر الأزمة الأوكرانية على الأوضاع في مصر

مصر – علق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على تطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا وتأثير ذلك على إمداد مصر بالقمح.

وقال مدبولي إن مصر لديها احتياطي من القمح يكفي 4 أشهر ونصف الشهر، وبعد أقل من شهرين من الآن سيبدأ التوريد المحلي للقمح من الفلاحين المصريين، والذي بلغ العام الماضي 3.5 مليون طن، وبذلك تكون الدولة لديها احتياطي يكفي حتى نهاية العام الجاري، مؤكدًا أنه يتابع الوضع يوميًّا مع وزير التموين.

وأضاف: ندرس آلية للتحوط من أجل الاحتياجات الإضافية للقمح؛ فالدولة تعمل وهدفها الأساسي تأمين السلع الاستراتيجية، حتى لا نبقى تحت وطأة أحداث عالمية مثل ما يجري الآن بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أنه كلما كانت نسبة الاستيراد أقل كان الوضع الاقتصادي أكثر أمانا؛ لذا تعمل الدولة على تشجيع الفلاحين على زراعة القمح من خلال رفع أسعار التوريد، بالإضافة إلى التوسع الأفقي بزيادة المساحات المنزرعة بالقمح ضمن المشروعات القومية؛ وهو ما تنفق عليه الدولة مليارات الدولارات.

المصدر: مصراوي