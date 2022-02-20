ليبيا – أكد المحلل السياسي أحمد المهدوي أن فتحي باشاغا يواجه عددًا من التحديات، أبرزها إزالة القوة القاهرة التي أعاقت إجراء الانتخابات الليبية ومعالجة أزمة السيولة النقدية التي تعانيها ليبيا منذ سنوات، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بمساعدة اللجنة العسكرية المشتركة.

المهدوي لفت في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن التحدي الأكبر الذي سيواجه باشاآغا هو حشد التأييد الدولي لحكومته في ظل وجود دعم إقليمي ودولي لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

وشدد على أهمية تدخل باشاآغا لمعالجة أزمات معيشية تواجه الليبيين منها أزمة انقطاع الكهرباء والمصالحة الوطنية، وترسيخ العدالة الانتقالية في البلاد.