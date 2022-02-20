بعد ختام منافسات أولمبياد “بكين 2022”.. تعرف على الترتيب النهائي لجدول الميداليات

بعد ختام منافسات أولمبياد “بكين 2022”.. تعرف على الترتيب النهائي لجدول الميداليات

بكين – تربعت النرويج على صدارة جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022″، التي استضافتها الصين بالفترة بين 4 و20 فبراير الجاري.

ترتيب جدول الميداليات بعد ختام منافسات اليوم الـ16 والأخير من أولمبياد بكين:

1- النرويج (16 ذهبية و8 فضية و13 برونزية)

2- ألمانيا (12 ذهبية و10 فضية و5 برونزية)

3- الصين (9 ذهبية و4 فضية وبرونزيتان)

4- الولايات المتحدة (8 ذهبية و10 فضية و7 برونزية)

5- السويد (8 ذهبية و5 فضية و5 برونزية)

6- هولندا (8 ذهبية و5 فضية و4 برونزية)

7- النمسا (7 ذهبية و7 فضية و4 برونزية)

8- سويسرا (7 ذهبية وفضيتان و5 برونزية)

9- روسيا (6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية).

الجدول كاملا:

المصدر: olympics.com