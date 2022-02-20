ليبيا- تحدث تقرير ميداني نشرته الخدمة الإخبارية لـ”مجموعة إفريقيا للنشر” الدولية المعنية بأخبار الإنشاءات والمشاريع العمرانية عن مشروع محطة طبرق الكهربائية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن سيتم بناء المشروع من قبل شركة “ميتيلينيوس” اليونانية للهندسة والمشتريات والبناء التي فازت بأول صفقة لها في ليبيا بقيمة 400 مليون دولار أميركي، ليتم توليد الكهرباء باستخدام زيت الوقود المقطر أو الغاز الطبيعي.

وأضاف التقرير: إن هذه المحطة ستكون قادرة على إنتاج طاقة إجمالية تزيد عن 650 ميغاواط ويتضمن العقد تركيب وتوريد 4 توربينات غازية في تكوين الدورة المفتوحة جنبًا إلى جنب مع جميع الموازين المرتبطة بالمعدات ومحطة فرعية بقدرة 66/220 كيلو فولط.

وتابع التقرير: إن هذه الصفقة تم إبرامها بين الشركة العامة للكهرباء والشركة اليونانية ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع وفقا لجدول زمني سريع المسار، وذلك ليكون التوربين الغازي الأول جاهزًا للتوصيل بالشبكة في غضون 9 أشهر من بداية أعمال البناء.

ونقل التقرير عن “إيفانغيلوس” رئيس شركة “ميتيلينيوس” إعرابه عن ثقته في أن يلعب المشروع دورا أساسيًا في المساهمة في قناة الإمداد بالكهرباء في ليبيا، ما يساعد بشكل أكبر في إعادة إعمار البلاد، مؤكدًا الالتزام الكامل بالمحطة والاستفادة من خبرة شركته الفريدة في بناء محطات طاقة كبيرة.

وأضاف “إيفانغيلوس” بالقول: “ستلعب محطة توليد الكهرباء في مدينة طبرق دورًا حاسمًا في استقرار البلاد وهذا صحيح بشكل خاص لأن الطاقة الكهربائية مرفق عام بالغ الأهمية من شأنه أن يساعد بشكل كبير في تحسين مستويات وظروف معيشة الشعب الليبي نأمل أن تكون هذه المبادرة مجرد بداية لعودة الحياة الطبيعية”.

وبين التقرير أن مشروع المحطة تم استئنافه بعد توقف دام لقرابة الـ3 سنوات بسبب الوضع الداخلي والاشتباكات الطويلة والاضطرابات السياسية، فيما أصدرت الشركة العامة للكهرباء خطاب اعتماد لـ”ميتكا” وهي شركة تابعة لـ”ميتيلينيوس” المجموعة الصناعية التي تنشط في اليونان.

وأضاف التقرير: إن شركات المجموعة تنشط في قطاعات علم المعادن والطاقة وتوليد الكهرباء ليصار تنفيذ المشروع عبر 3 مراحل لتركيب 4 توربينات غازية من نوع “جنرال إلكتريك” في دورة مفتوحة إلى جانب جميع موازين معدات المحطة وإنشاء محطة فرعية 220/66 كيلو فولط.

وتابع التقرير: إن المرحلة الأولى ستكون بناء أول توربين قادر على تعزيز نظام الطاقة في البلاد بنحو 160 ميغاواط تقريبًا وبمجرد الانتهاء من جميع المراحل الـ3 ستحصل المحطة على طاقة إنتاجية إجمالية تزيد عن 650 ميغاواط وستكون لها قدرة وقود مزدوج الغاز الطبيعي أو زيت الوقود المقطر.

وبينت الشركة المنفذة أن هذا المشروع سيقدم حلًا فوريًا يمكن البلاد من الاستثمار في إعادة الإعمار المنتجة، فيما سيساعد على المدى الطويل ليبيا في الحصول على أحدث محطة لتوليد الطاقة من شأنها أن تغطية الاحتياجات الحيوية والملحة في المنطقة الأوسع للمشروع.

ترجمة المرصد – خاص