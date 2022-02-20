بن فرحان وبلينكن يبحثان تعزيز الأمن في الشرق الأوسط و”وقف انتهاكات الحوثيين”

بن فرحان وبلينكن يبحثان تعزيز الأمن في الشرق الأوسط و”وقف انتهاكات الحوثيين”

ألمانيا – بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك “وقف انتهاكات” الحوثيين.

وأجرى بن فرحان وبلينكن، السبت لقاء على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث جرى خلال المحادثات، حسب وكالة “واس” السعودية الرسمية، “استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك”.

وذكرت الوكالة أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء “إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم”.

وناقش الوزيران في هذا السياق “سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمن وشعبه الشقيق، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية”.

كما تبادل الجانبان “وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن” وكذلك حول “المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها”.

المصدر: “واس”