ليبيا – قالت رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال وداد بن نيران إن المستشفيات العامة استقبلت أمس السبت 44 حالة جراء واقعة التسمم التي حدثت في إحدى المناسبات بطرابلس.

بن نيران وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الموجودين في مستشفى طرابلس الجامعي الآن هم 20 حالة من الكبار و12 حالة من الأطفال، مشيرة إلى أن وضعهم مستقر وأن الاستعدادت بالمستشفى متوفرة بإمدادات طبيبة جيدة.

وكشفت رئيسة قسم الإعلام بالوزارة أن مستشفى طرابلس المركزي شارع الزاوية استقبل 12 حالة، منها حالتا وفاة لطفل مصاب بمتلازمة داون وامرأة تبلغ 24 عامًا، فيما غادرت 10 حالات بعد أخذها الرعاية الصحية من مستشفى طرابلس المركزي، مؤكدة أن الأسباب هي تسمم غذائي كما تم الإعلان في بادئ الأمر.