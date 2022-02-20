ليبيا- تطرق تقرير ميداني نشره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لجانب جديد من معاناة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا لأوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار لتمكن سفينة البحث والإنقاذ “أويشن فايكنغ” المسـتأجرة من منظمة البحث والإنقاذ الأوروبية العاملة بالشراكة مع الاتحاد من إنجاد 247 مهاجرًا غير شرعي في 5 عمليات منفصلة خلال أقل من 36 ساعة في نهاية الأسبوع الماضي وفي وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقل التقرير عن “ميشيل أنجيوني” منسقة البحث والإنقاذ في المنظمة قولها من على متن السفينة: “لقد أجرينا العمليات في مناطق البحث والإنقاذ المالطية والليبية ولم نتلق أي تنسيق من السلطات البحرية ومن بين من إنقذناهم 53 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 5 أشهر”.

وروى بعض من تم إنقاذهم قصصًا مروعة عما تعرضوا له في ليبيا ومنهم شاب من السنغال يبلغ من العمر 19 عامًا غادر إلى البلاد مع شقيقه عندما كان عمره 9 سنوات فقط للعثور على عمل في الأراضي الليبية، وفيها تم سجنه 10 مرات وتعرض للضرب في كثير من الأحيان من قبل الحراس أو الشرطة.

وأطلع الشاب السنغالي القائمين على إعداد التقرير على أثر الندوب موجودة في جميع أنحاء ظهره، فيما أصيب برصاصة في ساقه أثناء محاولته الهرب، فيما قالت الممرضة العاملة في الاتحاد “جوانا جونسدوتير”: “بعد عمليات الإنقاذ عالجنا حالات استنشاق الوقود وحروقه والتهابات الجلد”.

وبحسب التقرير يعاني من تم إنقاذهم من دوار البحر وما نتج عنه من جفاف وصداع وآلام في المعدة وسوء الحالة النفسية بسبب الأهوال التي شاهدوها، ناقلًا عن الطبيبة العاملة بالاتحاد “إيلا روزيلي” قولها أن بعض الناجين يعانون من جروح قديمة وحروق والتواء الكاحلين وطلقات نارية وآلام الظهر بعد الضرب.

وختتم التقرير بما قالته “أنجيوني”: “إن الافتقار إلى تنسيق البحث والإنقاذ وآلية إنزال يمكن التنبؤ بها وضع حياة وصحة الناجين في خطر لعدة سنوات، فالسفينة ليست مكانًا مستداما للبقاء على قيد الحياة للناجين ونحن بحاجة إلى مكان لهم للنزول إليه بسرعة”.

ترجمة المرصد – خاص