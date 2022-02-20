ليبيا – قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش إنه يجوز لرئيس أي حكومة اتخاذ قرارات مماثلة لما اتخذه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

تنتوش وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد، أشار إلى أن تنفيذ هذه القرارات يحتاج إلى ميزانية معتمدة وبرامج مقدمة للسلطة التشريعية، وأن يتوافق عليها من خلال ميزانية برامج وأهداف، والقرارات تُعد فورية وسريعة.

ورأى أن التمدد الرأسي أفضل من الأفقي، بمعنى استكمال وبناء شقق سكنية وتقديمها للشباب أفضل من توزيع قطع أراضٍ في دولة لا تملك ملكية عامة، وأغلب وزاراتها وقطاعاتها العامة مؤجرة بآلاف الدنانير شهريًا ولا تملك مباني عامة.

وأضاف: “لا نعلم هل تمت دراسة هذه القرارات، ومن الجهات التي قامت بالدراسة، وما القيمة المالية التي بنيت عليها”.

كما أكد أن رئاسة البرلمان وجهت فيما سبق خطابًا لرئيس الحكومة ومحافظ المصرف المركزي بعدم التوسع في الإنفاق، واقتصار ذلك في الباب الأول والرابع الخاصين بالمرتبات والتنمية فقط، إلى حين صدور قرار من البرلمان بالصرف وفق آلية معينة.

تنتوش اختتم تصريحه بالقول: “وفق كل ما سلف، نستطيع القول إنها قرارات سريعة من حكومة تسيير أعمال لا يجوز لها التوسع في الإنفاق، خاصة أن هناك مراسلة تحد من توسعها في الصرف”.