بكين – أسدل الستار، اليوم الأحد، على فعاليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022″، التي استضافتها الصين بالفترة بين 4 و20 فبراير الجاري.

وخلال حفل الختام، أعلن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية نهاية فعاليات النسخة الـ24 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

وتم تسليم العلم الأولمبي للبعثة الإيطالية، التي ستستضيف فعاليات النسخة المقبلة الـ25 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في العام 2026.

وشارك في أولمبياد بكين 2911 رياضيا من 91 دولة.

وضمت البعثة الروسية إلى أولمبياد بكين الشتوي 461 شخصا منهم 212 رياضيا روسيا (103 نساء و109 رجال)، شاركوا تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

وتمكن الرياضيون الروس من حصد المركز الثاني في ترتيب جدول الميداليات الإجمالي برصيد 32 ميدالية ملونة (6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية) والمركز التاسع في الترتيب العام، خلف النرويج صاحبة الصدارة برصيد 37 ميدالية (16 ذهبية و8 فضية و13 برونزية).

المصدر: rsport.ria.ru