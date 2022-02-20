لبنان – شدد رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، على أن “لبنان الذي تريده القوات، ليس لبنان المسيرات”، معتبرا أنه “من المعيب زج البلاد بأخطار داهمة كما يحصل اليوم”.

وخلال إعلانه عن ترشيح النائب بيار بوعاصي عن المقعد الماروني في بعبدا، قال سمير جعجع: “مشروع هيمنة كبير يواجهنا، وأنتم قادرون على مواجهته بورقة صغيرة تضعونها في صناديق الاقتراع..اذا كانت بعبدا بخير يكون لبنان بخير، واليوم لأن بعبدا ليست بخير كل لبنان باقتصاده وأمنه ليس بخير، وكلما سلّمت بعبدا قرار لبنان للوصاية كلما تدهور لبنان، وهذا ما هو حاصل اليوم”.

وأضاف جعجع: “اتفاق مار مخايل (مذكرة تفاهم بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”)، خرب لبنان وأخذه إلى جهنم، وشعب لبنان لن يركع وسيقف في وجه هذا المشروع الأسود، ولبنان الذي نريده ليس لبنان المسيرات، ومعيب زج لبنان بأخطار داهمة، كما يحصل اليوم”.

وتابع رئيس “القوات اللبنانية”: “أنتم حوّلتم لبنان الى جهنم بسبب تفاهماتكم وفشلكم وصفقاتكم، ولبنان الذي نريده هو لبنان الكرامة والحرية والثقافة والبحبوحة، هو لبنان السلام والانفتاح والفن.. الشعب اللبناني صار يعرفكن منيح..الشعب اللبناني سيقف بوجه هذا المشروع الأسود وسيرفع صوته بوجه من أخذ لبنان الى جهنم”.

المصدر: “الجديد”