رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس “الدوما” الروسي يبحث مع المقداد الأوضاع في سوريا

رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس “الدوما” الروسي يبحث مع المقداد الأوضاع في سوريا

سوريا – بحث رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس “الدوما “الروسي، ليونيد سلوتسكي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجدد سلوتسكي خلال لقائه المقداد في موسكو: “دعم روسيا لسوريا في مختلف المجالات، وخاصة على صعيد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”، مشددا على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه أكد المقداد: “أهمية واستراتيجية العلاقة مع الاتحاد الروسي في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم”، مشددا على “أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين”.

ودان المقداد “الهيسيتريا الغربية إزاء روسيا الاتحادية بهدف الإبقاء على سيطرة الغرب وأطماعه في إدارة شؤون العالم والتي من شأنها تأجيج وتصعيد التوتر على الساحة الدولية”.

المصدر: “سانا”