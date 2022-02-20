إنجلترا – احتدم الصراع على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بعد خسارة مانشستر سيتي المتصدر أمام توتنهام مقابل فوز ملاحقه ليفربول على نورويتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ26.

وتجمد رصيد السيتي عند النقطة الـ63، عقب خسارة دراماتيكية أمام ضيفه توتنهام بنتيجة 3-2، على ملعب “الاتحاد”.

ونجح ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح في تخطي عقبة نورويتش سيتي بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده في المركز الثاني إلى النقطة 57، وبذلك قلص الفارق مع السيتي إلى 6 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة له.

وجاء تشيلسي ثالثا برصيد 50 نقطة، بعد فوزه المثير على مضيفه كريستال بالاس بهدف نجمه المغربي حكيم زياش في الدقائق الأخيرة للمباراة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 43 نقطة، وذلك قبل مباراته أمام مضيفه ليدز يونايتد اليوم الأحد.

المصدر:RT