الفاتيكان – اكتشف علماء الفلك في الفاتيكان جسما جديدا غامضا وراء نبتون يمكن أن يساعد في البحث عن الكوكب التاسع المفترض لنظامنا الشمسي.

ويستغرق الجسم العابر لنبتون، المسمى 2021 XD7، نحو 286 عاما للتنقل حول الشمس وهو بالتأكيد أصغر من كوكب بلوتو القزم.

ورصده ريتشارد بويل باستخدام تلسكوب الفاتيكان للتكنولوجيا المتقدمة في 3 ديسمبر من العام الماضي.

ويتميز 2021 XD7 بمدار غريب يميل إلى حد كبير أكثر من حركات الأرض والمريخ والكواكب الأخرى.

ويعتقد علماء الفلك أن مدارات عدد من الأجسام في المناطق البعيدة للنظام الشمسي تعطلت بسبب سحب كوكب غير معروف حتى الآن.

واقترح ذلك لأول مرة من قبل مجموعة في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، لشرح المسارات المشوهة التي شوهدت في الأجسام الجليدية البعيدة.

ومن أجل التوافق مع البيانات التي يمتلكها الخبراء، يجب أن يكون حجم الكوكب المفترض أربعة أضعاف حجم الأرض وعشرة أضعاف الكتلة.

ويقول الباحثون إن جسما بهذا الحجم والكتلة من شأنه أن يفسر المسارات العنقودية لعدد من الكواكب الجليدية الصغيرة خارج نبتون.

ويعني مداره الضخم أن الأمر سيستغرق ما بين 10000 و20000 سنة للقيام بتمريرة واحدة حول الشمس.

ويعتمد الكوكب التاسع النظري على قوة الجاذبية التي يمارسها على هذه الأجسام، مع ثقة الفلكيين بأنه سيتم العثور عليه في السنوات القادمة.

وفي العام الماضي فقط رسم فريق آخر من الخبراء الموقع المحتمل للكوكب التاسع، على بعد 46.5 مليار ميل تقريبا من الشمس.

واعتبر بلوتو في يوم من الأيام هو التاسع قبل أن يتم تخفيض رتبته في النهاية إلى كوكب قزم.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أبلغ الباحثون عن نتائج مسح استمر ست سنوات لرسم خريطة للنظام الشمسي الخارجي، يسمى مسح الطاقة المظلمة (DES)، والذي يستخدم تلسكوبا في مرصد Cerro Tololo Inter-American، في أعالي جبال الأنديز التشيلية.

وأسفر بحثهم عن 815 كائنا عبر نبتون (TNOs)، مع الإبلاغ عن 461 كائنا لأول مرة في ورقة بحث ما قبل الطباعة.

ويُطلق على الأجسام TNO لأنها أبعد من أي كوكب صغير أو كوكب قزم في النظام الشمسي مع مدار وراء نبتون.

ويُعتقد أنها بقايا متبقية من تكوين النظام الشمسي، وتتكون من خليط من الصخور والكربون غير المتبلور والجليد المتطاير مثل الماء والميثان.

ويُعتقد أن توزيعها المداري الحالي ناتج عن هجرة الكواكب العملاقة – المشتري وزحل وأورانوس ونبتون – إلى مداراتها الحالية.

وإذا كان موجودا، فإن الكوكب التاسع يقع في الروافد الخارجية لنظامنا الشمسي، ما وراء حزام كايبر، الحلقة الدائرية الشكل للأجسام الجليدية التي تمتد إلى ما وراء مدار نبتون.

ومع ذلك، لا يمتلك علماء الفلك حتى الآن سوى أدلة ظرفية على وجودها. والفرضية البديلة هي أنه لا يوجد كوكب عملاق واحد، ولكن بدلا من ذلك، فإن الجاذبية ترجع إلى التأثير المشترك لأجسام أصغر بكثير.

وطرح هذا في مايو 2020، من قبل الباحثين الذين اقترحوا أن الكوكب التاسع قد لا يكون أكثر من سراب.

واقترحوا أن ما يعتقده الآخرون هو تأثير كوكب محدد، هو في الواقع “جاذبية جماعية”، قرص مترامي الأطراف من الحطام الجليدي الذي يتكون من ملايين الأجسام الصغيرة.

المصدر: ديلي ميل