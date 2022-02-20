ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الhستشاري بلقاسم قزيط إن الموجودين في السلطة ليس لديهم رغبة في إجراء الانتخابات.

قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس السبت أضاف: “كلهم يزايدون بالانتخابات مجرد مزايدة لكنهم يعطلونها، يعرقلون الاستحقاقات، لأنها ستعيد تشكيل مراكز القوى وستعيد توزيع الأدوار وستغير قواعد اللعبة؛ ولهذا فإن الأطراف النافذة والكبيرة خاصة غير متحمسة للانتخابات”.

وتابع قزيط حديثه: “يقولون إنهم يريدون الانتخابات وعندما تأتي يعترضون على قانونها، وعندما تأتي الانتخابات الرئاسية يقولون إنهم يريدونها انتخابات برلمانية والعكس بالعكس”.