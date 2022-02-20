أوكرانيا – تشهد جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان ذاتيا بجنوب شرق أوكرانيا استهدافات وقصفا متواصلا للمناطق السكنية والمرافق العامة من قبل الجيش الأوكراني بأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

الكرملين: التوتر في دونباس يتصاعد إلى حدود قصوى وأي شرارة يمكن أن تؤدي إلى عواقب لايمكن إصلاحها

-الدفاع البيلاروسية: روسيا وبيلاروس قررتا مواصلة اختبار جاهزية قواتهما على خلفية التطورات في دونباس

-وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار،يدعو إلى التعامل بحذر كبير مع التقارير الإعلامية بشأن الأنشطة العسكرية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا.

-السلطات في لوغانسك تؤكد مقتل مدنيين اثنين خلال محاولة هجوم الجيش الأوكراني في منطقة بيونيرسكي وتصدت لها القوات الشعبية.

– وسائل الإعلام الروسية تفيد بوصول أول قطار يحمل اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا بجنوب شرق أوكرانيا، إلى مقاطعة فورونيج الروسية.

– وزيرة خارجية بريطانيا تحدد موعدا جديدا لمزاعم “الغزو الروسي لأوكرانيا” وتقول إن روسيا قد تهاجم أوكرانيا الأسبوع المقبل.

– خبير أمريكي: لن يؤيد أحد من أعضاء الناتو فكرة استعادة أوكرانيا لترسانتها النووية السابقة.

– وزارة الدفاع في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة ذاتيا تعلن تصديها لمحاولة هجوم للقوات الأوكرانية على المواقع في منطقة بيونيرسكي.

– السلطات في جمهورية لوغانسك تحذر من احتمالية فقدان وانقطاع خدمة الاتصالات الخلوية والانترنيت.

– الجيش الأوكراني دمر خمس مبان سكنية وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين المدنيين بمناطق سكنية بلوغانسك.

– سلطات لوغانسك تسجل ما مجموعه 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب قوات كييف يوم السبت، بما في ذلك بالمدفعية الثقيلة.

– سلطات دونيتسك: الجيش الأوكراني يستهدف نقاطا سكنية في دونيتسك يخلف إصابات بين المدنيين وأضرارا مادية كبيرة.

– بيان لسلطات جمهورية دونيتسك يؤكد قصف القوات الأوكرانية أراضي الجمهورية 20 مرة، بما في ذلك ضواحي دونيتسك منذ منتصف ليل 20 فبراير.

– القوات المسلحة الأوكرانية تقصفت منطقتين سكنيتين ومصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيمياوية، بقذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

المصدر : RT