فرنسا – أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن الاتحاد الأوروبي لن يترك بلا رد نشر أسلحة نووية في بيلاروس، في حال حدوث ذلك.

وقال الوزير في تصريحات أدلى بها لصحيفة “جورنال دو ديمانش” اليوم الأحد، قبل ساعات من اتصال هاتفي مرتقب بين الرئيسين الفرنسي والروسي: “لقد قال الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين للرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون إن نشر أسلحة نووية في بيلاروس لا يجري النظر فيه، وإن القوات الروسية لن يكون لها وجود في بيلاروس بعد انتهاء التدريبات المشتركة بين البلدين”.

وأردف جان إيف لودريان: “آمل أن نستطيع القول عندها: هذا ما حدث بالفعل. وإلا فسيكون ذلك تغيرا جسيما بالنسبة للأمن الأوروبي، لا يمكن أن يبقى بلا رد”.

المصدر: “تاس”