إنجلترا – احتفل ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح، بعدما سجل الهدف الثاني في فوز فريقه على نورويتش سيتي، بـ3-1، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ26 بالدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من حارس “الريدز” البرازيلي أليسون بيكر مراوغا حارس نوريتش واثنين من المدافعين بمهارته، قبل أن يضع الكرة بيمناه داخل الشباك.

ونشر الحساب الرسمي الناطق بالعربية لليفربول عبر “تويتر”، تغريدة لصلاح تحتوي على بيت شعر لعنترة بن شداد، جاء فيه: “والنَّصْرُ من جُلَسائِهِ دونَ الورى.. والسَّعد والإقبالُ من أعوَانه”.

وأضاف حساب ليفربول: “150 لحظة لن تُنسى أسعدنا فيها الملك، 150 هدفا لمحمد صلاح حامد محروس غالي مع ليفربول”.

ووصل صلاح إلى 150 هدفا مع ليفربول في جميع المسابقات، منذ انضمامه للريدز، قادما من روما، في صيف 2017.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليغ هذا الموسم، برصيد 17 هدفا، بفارق 5 أهداف عن زميله البرتغالي ديوجو جوتا.

المصدر: twitter/LFC_Arabic