مدربة فالييفا تخرج عن صمتها بعد انتقادات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

بكين – عبرت الروسية إيتيري توتبيريدزي مدربة التزحلق الفني عن حيرتها تجاه الانتقادات التي وجهها توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لسلوكها مع الرياضية كاميلا فالييفا في أولمبياد بكين.

وعلقت توتبيريدزي على الرسالة المفتوحة من المدرب الروسي ألكسندر شولين إلى باخ، والتي عبر فيها عن “اندهاشه” من تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في “إنستغرام”: “أنا ممتنة للغاية لكلمات الدعم، ما زلت في حيرة من تقييم عملنا من قبل السيد باخ المحترم”.

وقال باخ الجمعة، إنه صدم من رد الفعل “البارد” للطاقم التدريبي لفالييفا بعد إنهائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري أمس الخميس ضمن الأولمبياد الشتوي “بكين 2022”.

وأضاف أنه يشعر بالقلق حول مستقبل فالييفا مع طاقمها التدريبي.

ولم تمر تصريحات باخ “المثيرة للجدل” مرور الكرام، حيث علق على حديثه العديد من المسؤولين الروس أبرزهم دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ونائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو ورئيس لجنة الرياضة في مجلس الدوما دميتري سفيشييف.

وكتب المدرب الروسي شولين إن توتبيريدزي دربت 6 أبطال أولمبيين، وأربعة أبطال حصلوا على ميداليات ذهبية منذ عام 2014، و”على الأرجح هي تعلم كيف وماذا يجب عليها أن تخبر لاعبيها بعد أدائهم”.

كما يعتقد شولين أن تصرفات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن عدم الاعتراف الأولي بنتائج فالييفا وإلغاء مراسم توزيع الميداليات عقب مسابقة التزحلق على الجليد للفرق هي التي أدت إلى الانهيار النفسي للرياضية الروسية.

يذكر أن فالييفا اكتفت بالمركز الرابع في مسابقة التزحلق الفني على الجليد بفئة فردي السيدات بعد أن أضاعت الكثير من النقاط إثر سقوطها عند أداء جملتها الحركية في البرنامج الاختياري رغم تصدرها البرنامج القصير قبلها بيومين.

ورغم فشل فالييفا في الصعود إلى منصة التتويج في فردي السيدات، تمكنت مواطنتها آنا شيرباكوفا من حصد الميدالية الذهبية ومواطنتها الثانية ألكسندرا تروسوفا من نيل الميدالية الفضية، فيما نالت البرونزية اليابانية كاوري ساكاموتو.

وكانت فالييفا شاركت في تتويج الفريق الروسي بالميدالية الذهبية في مسابقة الفرق التي تضم إلى جانب مسابقة فردي السيدات كل من فردي الرجال والزوجي المختلط للتزحلق والزوجي المختلط للرقص على الجليد.

المصدر: RT