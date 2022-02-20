فرنسا – أرجع المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، سبب سقوط فريقه أمام نانت، أمس السبت، في الأسبوع الـ25 من الدوري الفرنسي، إلى سوء التحكيم في اللقاء.

وتعرض سان جيرمان لخسارة مفاجئة على يد مضيفه نانت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال ليوناردو لشبكة “كانال بلس” بعد المباراة: “سأحاول أن أكون هادئا. اعتراضي لا يتعلق بالخسارة، لأن الهزيمة واردة، ونانت استحق الفوز، وكنا نعلم أنه تنتظرنا مهمة صعبة بعد الفوز في مباراة كبيرة بدوري الأبطال (أمام ريال مدريد 1-0)”.

وأضاف: “كل الفرق تريد الفوز على باريس، والحكم يعرف ذلك. لقد بدأ سان جيرمان ونانت اللقاء بكل قوة، واستقبلنا هدفين، وكنا نستحق ذلك، وبعد ذلك لم تتم السيطرة على الأمور”.

ولاحظ : “لقد احتسب الحكم دقيقة وقت بدل ضائع في الشوط الأول، لكنه احتسب ضدنا ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. لا أريد الصراخ لأننا نستحق الخسارة”.

واستطرد المدير الرياضي لسان جيرمان “الحكام يحتسبون القرارات ضدنا بسهولة، بينما لا يكون الأمر كذلك للاعبينا. لقد تعرض مبابي لتدخل عنيف للغاية، ولم يحتسب الحكم مخالفة من الأساس”.

وتابع “لقد طرد الحكم (أبياه) مدافع نانت، ثم صححت تقنية الفيديو القرار بإنذار فقط، فالفار يتعطل ثم يعمل مجددا، ولم يقرر فيما بعد حصول نفس اللاعب على إنذار ثان في ركلة الجزاء التي أهدرها نيمار”.

وأكمل ليوناردو تصريحاته: “أرفع القبعة لنانت، قدم مباراة كبيرة، أنا سعيد جدا لمدربه كومبواري، ولكن إدارة التحكيم للمباراة لم تعجبني”.

ورغم الخسارة، فما زال سان جيرمان يغرد منفردا في صدارة الدوري الفرنسي برصيد 59 هدفا، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، بينما ارتقى نانت إلى المركز الخامس، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة.

المصدر: وكالات